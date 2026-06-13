Прокуратура Москвы передала в суд дело уральской певицы-иноагента Монеточки

Басманная межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении иноагета Елизаветы Гардымовой (Монеточки), сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы. Ей предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством Российской Федерации об иностранных агентах). Кроме того, она заочно арестована.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По версии следствия, она публиковалась в одной из социальных сетей без указания, на то, что ее материалы созданы или распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.

В ноябре 2025 года Басманный районный суд Москвы оштрафовал ее на 50 тыс. рублей за нарушение требований к иноагентам.