Пекин подтвердил курс на мирное сближение с Тайванем

Пекин намерен и дальше продвигать мирное развитие отношений с Тайванем и добиваться национального воссоединения. Об этом на форуме в Сямэне заявил председатель Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая Ван Хунин, передает Синьхуа.

По его словам, материковый Китай будет придерживаться принципа одного Китая и продолжит линию, основанную на «консенсусе 1992 года». Он также призвал жителей по обе стороны Тайваньского пролива укреплять чувство общности и противостоять сепаратизму и внешнему вмешательству.

Ван Хунин отдельно отметил значение апрельской встречи Си Цзиньпина с лидером тайваньской партии Гоминьдан Чжэн Ливэнь. По оценке китайского руководства, этот контакт обозначил дальнейшее направление диалога и подтвердил курс на сближение.

«Консенсус 1992 года» в Пекине считают политической основой для контактов с Тайбэем. Он опирается на признание принципа одного Китая, согласно которому существует лишь одно китайское государство.