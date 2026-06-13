В аэропорту Геленджика сняли временные ограничения

В аэропорту города Геленджик Краснодарского края сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. МЧС России также заявило об отмене на территории Краснодарского края режима беспилотной опасности.

Власти ввели ограничения на работу воздушной гавани Геленджика вчера около 23:51 для обеспечения безопасности полетов. В Минобороны отчитались, что за ночь средства ПВО России ликвидировали 177 беспилотников над Азовским и Черным морями, а также над 14 регионами, включая Краснодарский край.