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Минобороны РФ сообщило об ударах по энергетике, транспорту и складам дронов ВСУ

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, используются ВСУ. Под огонь также попали места хранения беспилотников дальнего действия.

В ведомстве уточнили, что поражение наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 142 районах.

Минобороны также сообщило, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотников самолетного типа.

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