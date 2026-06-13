Минобороны РФ сообщило об ударах по энергетике, транспорту и складам дронов ВСУ

Российские военные за сутки нанесли удары по объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, которые, по данным Минобороны, используются ВСУ. Под огонь также попали места хранения беспилотников дальнего действия.

В ведомстве уточнили, что поражение наносили оперативно-тактическая авиация, ударные дроны, ракетные войска и артиллерия. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временной дислокации украинских сил в 142 районах.

Минобороны также сообщило, что за сутки российские средства ПВО уничтожили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотников самолетного типа.