Силы ПВО за сутки сбили 540 беспилотников ВСУ и 15 авиабомб

Российские средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили 15 управляемых авиационных бомб и 540 беспилотников самолетного типа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

За прошедшую ночь над Россией было сбито 177 БПЛА. Дроны были уничтожены над 14 регионами, а также над Азовским и Черным морями.

По данным ведомства, с начала СВО российские силы ПВО сбили более 161,7 тыс. беспилотников. Также, как уточнили в министерстве, были поражены сотни зенитных ракетных комплексов и почти 30 тыс. танков и других бронированных машин.