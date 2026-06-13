На газопроводе в Дагестане завершили восстановительные работы

В Дагестане завершили восстановление магистрального газопровода «Моздок — Казимагомед», который был поврежден после взрывов в районе Кизилюрта. Об этом сообщил в Telegram врио министра энергетики и тарифов республики Марат Шихалиев. По его данным, работы выполнили в установленный срок.

Сейчас трубопровод уже заполнен газом, а газораспределительные организации начали поэтапно возвращать потребителей к подаче топлива. Часть абонентов в зоне аварии по-прежнему остается без газоснабжения, но власти региона держат ситуацию на особом контроле до полного восстановления сети.

Повреждение на газопроводе произошло вечером 9 июня. Тогда на участке диаметром 1200 мм были зафиксированы три взрыва, после чего возникло факельное горение. Для ликвидации последствий привлекли 25 человек и семь единиц техники, а сам трубопровод пришлось перекрыть.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Ограничения подачи газа затронули Кизилюрт, а также Кизилюртовский, Казбековский и Хасавюртовский районы.