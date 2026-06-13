В США начали расследование из-за угрожающих Трампу цифр на Национальной аллее

Полиция парков США начала расследование из-за нанесения на газон Национальной аллеи в Вашингтоне гигантских цифр «8647», сообщает CBS. Комбинацию связывают с угрозой убийства президента США Дональда Трампа.

«Любая угроза президенту воспринимается министерством очень серьезно, и наша полиция парков США проведет расследование этого инцидента и привлечет виновных к ответственности», — заявили в ведомстве. Там назвали происшествие «недопустимым и безумным вандализмом». Служба собрала образцы травы для анализа, чтобы определить причину изменения цвета газона.

Представитель Белого дома Дэвис Ингл заявил CBS, что «любого человека, использующего политическое насилие или поддерживающего культуру политических убийств», необходимо осудить «самым суровым образом».

Минюст США рассматривает цифры «8647» как угрозу устранения Дональда Трампа. Согласно словарю Merriam-Webster, «86» — сленговое слово, означающее «выбросить» или «избавиться». Фраза «86 it» часто используется на кухнях ресторанов. «47» — отсылка к очередному номеру президентства господина Трампа.

Согласно заявлениям Минюста США, цифры «86» означают убийство, а «47» — отсылка к очередному номеру президентства господина Трампа. В апреле бывшего директора ФБР Джеймса Коми обвинили в угрозах президенту после публикации цифр «8647» в Instagram (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). Позже господин Коми принес извинения. По его словам, он «не понимал, что некоторые люди связывают эти цифры с насилием».