Власти направят 5 млрд руб. на системы мониторинга глюкозы для детей и беременных

Правительство России направит почти 5 млрд руб. регионам в 2026–2027 годах на обеспечение детей, подростков и беременных женщин с сахарным диабетом портативными системами непрерывного мониторинга глюкозы. Решение оформлено распоряжениями, которые подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба правительства.

По данным кабмина, за счет федерального финансирования системами смогут бесплатно обеспечить всех нуждающихся беременных женщин и детей с сахарным диабетом первого типа во втором полугодии 2026 года и первом полугодии 2027 года. Рецепты на такие устройства будут выписывать лечащие врачи-эндокринологи.

Всего планируется закупить около 270 тыс. систем мониторинга. В правительстве ранее уточняли, что мера позволит охватить более 50 тыс. детей и подростков, а также десятки тысяч будущих матерей.

Финансирование идет в рамках федерального проекта «Борьба с сахарным диабетом», который входит в нацпроект «Продолжительная и активная жизнь».