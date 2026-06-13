В Баренцевом море спасли запутавшегося в веревке горбатого кита

В Баренцевом море удалось освободить краснокнижного горбатого кита, который ранее запутался в веревке у острова Кильдин. О спасении сообщила в Telegram специалист по морским млекопитающим и сотрудник Мурманского арктического университета Анастасия Куница.

По данным госпожи Куницы, веревка опутала грудные плавники животного, из-за чего кит мог двигаться только за счет хвоста и корпуса. Это делало его передвижение медленным, но одновременно помогло спасателям аккуратно приблизиться к нему и провести операцию.

Разрешение на распутывание кита накануне выдал Росприроднадзор. Операцию координировал Мурманский арктический университет, а к работам подключились сертифицированные специалисты из Сахалина. Безопасность района обеспечивали пограничники, ограничившие проход судов.

Кита заметили 5 июня с признаками травм, местами вплоть до подкожного жира. После первой же попытки спасателям удалось снять веревку, и операция завершилась успешно.