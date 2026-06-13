Подмосковье за все время участия в ПМЭФ привлекло 1,2 трлн рублей инвестиций

Московская область за более чем 10 лет участия в Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) привлекла инвестиции на сумму около 1,2 трлн руб. Об этом в интервью ТАСС сообщила заместитель председателя правительства и министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

По словам госпожи Зиновьевой, этот объем охватывает все соглашения, подписанные регионом на форуме за более чем десятилетие. Она подчеркнула, что ПМЭФ становится площадкой для заключения ключевых договоров, которые существенно влияют на развитие Московской области.

Замминистра отметила, что примерно 80% проектов, представленных на форуме, уже реализованы или находятся на стадии активного исполнения. Это подтверждает эффективность инвестиций и перспективность экономического курса региона.

Ранее сообщалось о подписании более 40 соглашений на ПМЭФ, предусматривающих создание около 8 тыс. рабочих мест в Подмосковье. Среди ключевых инвестиционных инициатив — вложения в размере 95 млрд руб., направленные на развитие современных технологий, в том числе роботизации, и строительство объектов в формате «лайт индастриал».