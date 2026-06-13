В Озерске устранили крупную аварию и вернули горячую воду в дома

Вечером 12 июня в Озерске восстановили горячее водоснабжение после выхода из строя насосных станций. По данным главы города Сергея Гергенрейдера, ресурс начал возвращаться в жилые дома. Об этом он сообщает на своей личной странице «ВКонтакте».

Горячей воды у жителей Озерска не было с 10 июня. Тогда из-за аварии на теплосетях затопило канализационные насосные станции, также отключились насосы.

Помимо отключения горчего водоснабжения, из-за ремонтных работ временно снижали давление подачи холодной воды.

Ольга Воробьева