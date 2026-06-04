Воронежский пчеловод отсудил у научного центра 4 млн за гибель насекомых

Воронежский областной суд отклонил апелляцию «Воронежского федерального аграрного научного центра имени Докучаева» и оставил в силе решение Таловского районного суда о взыскании с учреждения 3,7 млн руб. в пользу владельца пасеки Николая Федорова. Иск был связан с массовой гибелью пчел при обработке полей пестицидами. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Пасека располагалась в поселке 2-го участка Института имени Докучаева Таловского района. В июне 2025 года ответчик обрабатывал посевы гороха препаратом «Восторг, КС» вблизи населенного пункта. В результате произошла массовая гибель пчел, принадлежащих истцу.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ответчик ненадлежащим образом проинформировал население о предстоящей обработке — в объявлении в районной газете отсутствовали сведения о названии препарата, дате, кадастровом номере участка и сроке изоляции пчел. Также применение пестицида на посевах гороха нарушало регламент его использования.

В мае «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Мираторг» привлечет владельцев пасек в Белгородской, Курской и Орловской областях к долгосрочному партнерству в рамках программы контрактного опыления.

Кабира Гасанова