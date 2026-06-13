Авиакомпании планируют открыть чартерные рейсы из Екатеринбурга в Шри-Ланку

Авиакомпании зимой 2026 года планируют запустить прямые рейсы из Екатеринбурга в Шри-Ланку, сообщил «РИА Новости» заместитель министра иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

«В зимний сезон планируется запустить чартерные рейсы из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга», — рассказал чиновник.

Кроме того, накануне стало известно, что прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены в начале октября. Замминистра подчеркнул, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров.