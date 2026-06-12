МИД: «Аэрофлот» начнет выполнять прямые рейсы на Шри-Ланку в октябре

Прямые рейсы «Аэрофлота» на Шри-Ланку из Москвы будут возобновлены в начале октября, заявил замглавы министерства иностранных дел, трудоустройства за рубежом и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе.

«Полеты "Аэрофлота" будут возобновлены 4 октября»,— сказал замминистра в разговоре с «РИА Новости» на полях туристического форума «Путешествуй» в Москве.

Замминистра подчеркнул, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров.