В Курской области за сутки сбили 165 беспилотников: есть повреждения

За прошедшие сутки, в период с 9:00 пятницы до 9:00 субботы, 13 июня, в Курской области были сбиты 165 беспилотников различного типа. Помимо этого, по отселенным районам 138 раз нанесли удары артиллерией, а также четыре раза БПЛА атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств. Об этом рассказал губернатор Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации главы региона, погибших и пострадавших за минувшие сутки нет. Однако есть некоторые разрушения и повреждения объектов. В частности, в слободе Рыбинские Буды Обоянского района повреждены окна и заборы двух частных домов, посечен осколками грузовой автомобиль. В селе Октябрьское Рыльского района сгорел грузовик, а в селе Дурово осколки повредили легковое авто.

За предыдущие сутки — с 9:00 четверга до 9:00 пятницы — в регионе сбили 151 беспилотник. О пострадавших также не сообщалось.

«Ъ-Черноземье» ранее писал, что 10 июня в Курской области в больнице умер один из троих пострадавших при атаке БПЛА на агрофирму в Большесолдатском районе. Мужчине был 61 год.

Денис Данилов