В Курской области погиб пострадавший при атаке БПЛА на агрофирму

Сегодня в больнице скончался один из троих пострадавших при атаке БПЛА на агрофирму в Большесолдастком районе Курской области 5 июня. Ему был 61 год. Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн в своем канале в Max.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как ранее уточнял глава региона, из-за удара ВСУ по агрофирме также пострадали 68-летний и 30-летний мужчины. Они получили множественные осколочные ранения.

Кроме того, сегодня днем два человека подверглись атакам ВСУ в селе Толпино Кореневского района и в селе Илек Беловского района. В первом случае 37-летний автомобилист получил множественные осколочные ранения всего тела. Его отправили в Курск. Во втором случае у 73-летнего мужчины диагностировали слепые осколочные ранения левых плеча, предплечья, бедра, голени и ожог левого плеча. «Ему оказывают первую помощь и готовят к эвакуации в Курск»,— добавил Александр Хинштейн.

С 9:00 9 июня до 9:00 10 июня над Курской областью уничтожили 159 беспилотников различного типа. Также ВСУ 12 раз сбросили взрывные устройства с дронов и 103 раза открыли огонь из артиллерии.

Алина Морозова