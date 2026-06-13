После IPO SpaceX стала самой дорогой компанией в портфеле Илона Маска

После публичного первичного размещения акций (IPO) стоимость SpaceX превысила $1,7 трлн, обойдя другую компанию Илона Маска — Tesla, которую оценивают примерно в $1,5 трлн. Аэрокосмическая компания стала самым дорогим активом в портфеле бизнесмена, сообщает Bloomberg.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evan Vucci / Reuters Фото: Evan Vucci / Reuters

Как отмечается в публикации, до IPO SpaceX инвесторы могли поучаствовать в проектах господина Маска только через покупку акций Tesla. Теперь же более привлекательным вариантом выглядит SpaceX, которая развивает перспективные направления — от космических технологий до нейросетей, пишет Bloomberg. В особенности эта тенденция заметна на фоне падения продаж автомобилей у Tesla.

Агентство сообщило, что многие инвесторы ожидают дальнейшего повышения стоимости компании. К примеру, акции Tesla после размещения в 2010 году подорожали на 25 000%. Однако опрошенные Bloomberg эксперты указывают на риски. Большинство из существующих сегодня триллионных компаний — в отличие от SpaceX — существуют десятилетиями, прибыльны и имеют положительный денежный поток, отмечают они. Некоторые аналитики также не исключают слияния компаний.

Вчера SpaceX провела IPO 555,6 млн обыкновенных акций по цене $135 за акцию. Начальная оценка стоимости компании составила $1,77 трлн. Благодаря этому SpaceX смогла привлечь финансирование в размере $75 млрд. При дебюте на Nasdaq акции SpaceX выросли на 11%. После начала торгов капитализация компании выросла до $1,96 трлн.