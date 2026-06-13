ХК «Ижсталь» объявил о формировании тренерского штаба на сезон 2026/27

Клуб «Ижсталь» объявил о полном формировании тренерского состава на сезон 2026/27 после ухода помощника главного тренера Альберта Логинова и тренера вратарей Сергея Магарилова. Об этом сообщается на странице «ВКонтакте» хоккейного клуба. К команде присоединятся Евгений Фадеев и Александр Лукьянов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Ижсталь» Фото: ХК «Ижсталь»

Евгений Фадеев присоединился к «Ижстали» в должности помощника главного тренера Рамиля Сайфуллина. Фадеев — мастер спорта международного класса из Республики Казахстан. С 2018 года возглавлял ХК «Алтай-Торпедо», в сезоне 2022/23 работал главным тренером каменогорского «Торпедо». В 2024 году работал тренером защитников в ХК «Омские Крылья».

Должность тренера вратарей занял Александр Лукьянов — кандидат в мастера спорта. Работал тренером вратарей «Кузнецких Медведей», с которыми завоевал бронзовые медали МХЛ. Работал в юниорском «Металлурге». С 2023 года отвечал за подготовку голкиперов ХК «Динамо-Алтай».

В тренерском штабе остаются главный тренер команды Рамиль Сайфуллин, наставник по физической подготовке Александр Одегов и тренер-видеоналитик Юрий Маслов. Должность спортивного директора команды занимает Константин Турукин.

Напомним, хоккейные клубы «Ижсталь» и «Нефтехимик» из Нижнекамска прекратили спортивное сотрудничество.