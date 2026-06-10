Хоккейный клуб «Ижсталь» перестал сотрудничать с «Нефтехимиком» из КХЛ

Хоккейные клубы «Ижсталь» и «Нефтехимик» из Нижнекамска прекратили спортивное сотрудничество. Об этом сообщают пресс-службы команд. Отметим, что первый коллектив выступает во Всероссийской хоккейной лиге (ВХЛ), второй — в Континентальной (КХЛ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предсезонный матч между «Нефтехимик» и «Ижсталью» (красно-белые) в августе 2025 года

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик» Предсезонный матч между «Нефтехимик» и «Ижсталью» (красно-белые) в августе 2025 года

Фото: пресс-служба ХК «Нефтехимик»

«Сотрудничество с “Ижсталью” стало важной вехой в стратегии развития хоккейной вертикали “Нефтехимика”. Совместная работа клубов разных уровней — это эффективный путь к воспитанию сильных, конкурентоспособных игроков для российского хоккея»,— говорится в сообщении «Нефтехимика».

В рамках договора воспитанники клуба из соседней республики могли командироваться в «Ижсталь». Игроки из Удмуртии по соглашению получали возможность проходить через спортивную школу «Нефтехимика». Напомним, сотрудничество двух команд началось в 2021 году.

«Регулярная практика в матчах ВХЛ позволила им (игрокам “Нефтехимика”) адаптироваться к взрослому хоккею, вырасти в профессиональном плане и сделать важный шаг на пути к КХЛ»,— добавили в клубе.

В «Ижстали» сотрудничество с «Нефтехимиком» назвали «важнейшей страницей в новейшей истории хоккейного клуба».

«Особая гордость за нашего воспитанника Филиппа Долганова, который смог закрепиться в основном составе клуба КХЛ. Это лучшая оценка нашей совместной работы и доказательство того, что ижевская школа хоккея способна растить таланты для сильнейшей лиги страны»,— резюмировали в «Ижстали».

Напомним, в апреле «Ижсталь» продлила контракт с главным тренером Рамилем Сайфуллиным на два сезона. Под его руководством в марте 2026 года «сталевары» впервые за девять лет вышли в плей-офф ВХЛ. Регулярный чемпионат «Ижсталь» закончила на 13-й строчке.