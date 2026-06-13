Власти Венесуэлы подтвердили смерть лидера наркокартеля Tren de Aragua

Венесуэла подтвердила смерть лидера венесуэльского наркокартеля Tren de Aragua Нино Герреро в ходе совместной операции с США. Ранее о его ликвидации сообщил президент США Дональд Трамп.

«Произошли столкновения с членами этих преступных структур, в ходе которых был нейтрализован Гектор Рустенфорд Герреро Флорес, известный как "Нино Герреро"»,— указано в заявлении Министерства связи Венесуэлы (цитата по AFP).

По информации Дональда Трампа, Южное командование вооруженных сил США ликвидировало Нино Герреро, нанеся кинетический удар. Он добавил, что в результате сотрудничества Вашингтона и Каракаса у Tren de Aragua не осталось «безопасного убежища ни в Венесуэле, ни где-либо еще».