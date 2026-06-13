Вооруженные люди расстреляли 17 фермеров на северо-западе Нигерии

Вооруженные люди убили 17 фермеров в деревне Горон-Намайе в округе Марадун на северо-западе Нигерии, сообщает AFP. Еще пять человек получили ранения.

По информации источников, нападавшие приехали на мотоциклах, спрятав оружие. Приблизившись к людям, работавшим на полях, они открыли огонь. Нападение произошло в разгар посевного сезона.

Администратор округа Марадун Сануси Досара назвал нападение попыткой сорвать сельскохозяйственные работы. По словам местных жителей, налет мог стать местью за ликвидацию 13 бандитов местным ополчением во время нападения на деревню несколько недель назад.

Северные и центральные районы Нигерии регулярно подвергаются атакам вооруженных банд, которые занимаются угоном скота и похищением людей ради выкупа, отмечает AFP. Из-за участившихся нападений фермеры массово покидают свои земли, что может угрожать стране нехваткой продовольствия.