Reuters: США сбили иранские БПЛА на пути к Ормузскому проливу

Вооруженные силы США сбили несколько иранских БПЛА на пути к Ормузскому проливу, сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник. По словам собеседника издания, беспилотники были угрозой для коммерческих перевозок.

Накануне Пакистан сообщил об утверждении США и Ираном окончательного варианта текста мирного соглашения. Как сообщало Axios со ссылкой на американского президента Дональда Трампа, сделка может быть подписана 13-15 июня.

В пятницу Дональд Трамп предостерег Иран от новых обстрелов судов в Ормузском проливе, заявив, что Тегерану «лучше действовать сообща и быстро», напомнило Reuters.