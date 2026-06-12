Акции SpaceX на внебиржевых площадках достигли $175 за штуку до старта торгов

Капитализация SpaceX на дебютных торгах на бирже Nasdaq может достичь $2 трлн. Об этом свидетельствуют данные внебиржевого рынка, сформировавшиеся на этапе сбора заявок от институциональных инвесторов во время IPO, сообщает Reuters.

Высокий спрос вокруг сделки по размещению бумаг SpaceX привел к формированию так называемого серого рынка. На внебиржевых площадках, где заключаются форвардные контракты до официального листинга, спекулятивные котировки достигли $175 за акцию, что на 29,6% выше официальной цены IPO, установленной на уровне $135.

Если такая динамика сохранится, капитализация SpaceX может преодолеть отметку в $2 трлн, что позволит компании занять шестую строчку среди крупнейших публичных фирм США, пишет Reuters. Торги акциями SpaceX на Nasdaq, как ожидается, начнутся только с середины сессии 12 июня. Задержка старта связана с необходимостью сбалансировать спрос и предложение.

SpaceX провела IPO в формате с фиксированной ценой предложения по $135 за акцию без указания предварительного ценового диапазона. Всего компания разместила 555,5 млн акций. В результате IPO компания привлекла $75 млрд. Капитализация компании составила $1,77 трлн.