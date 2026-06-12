Суд в Екатеринбурге арестовал водителя автобуса за ДТП с четырьмя погибшими

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал до 10 августа 48-летнего водителя пассажирского автобуса №81 Икромжона Хамраева, который насмерть сбил четырех пешеходов в центре города, сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в зале суда. Во время заседания водитель извинился перед семьями погибших и пострадавших, а также заявил, что авария произошла случайно. Ему грозит до 7 лет лишения свободы.

Сразу после аварии Икромжон Хамраев сказал, что перепутал газ с тормозом. «Зеленый был, я хотел успеть, но потом у меня сильно заболела голова, глазам ничего не было видно. Я нажал тормоз, а это был похоже газ», — сообщил он изданию Е1.ру. На допросе водитель заявил, что в момент поездки ему стало плохо, и именно из-за этого он мог перепутать педали.

По версии следствия, 10 июня около 21:00 Икромжон Хамраев выехал на красный свет на пересечении улиц Малышева и 8 Марта. Он столкнулся с легковым автомобилем Lifan, за рулем которого был 21-летний Никита Туркеев, получивший права в 2 года назад. В результате удара автобус вылетел на тротуар у храма Большой Златоуст, где стояли люди. Погибли четыре человека, в том числе ребенок. Еще шесть человек, включая водителя Lifan, получили травмы различной степени тяжести. Как сообщила министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова, в настоящее время их жизни ничего не угрожает.

Среди погибших оказалась сотрудница министерства экономики, инвестиций и территориального развития Свердловской области, экс-работница мэрии Новоуральска Елена Бекетова.

По факту ДТП возбуждено два уголовных дела — о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло за собой смерть двух и более человек (ч. 5 ст. 264 УК) и об оказании руководством транспортной компании некачественных услуг, которые привели к гибели двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК).

Несколькими часами ранее аналогичную меру пресечения суд вынес руководителю транспортной компании «Авто-Ном» Алексею Яркову, которому принадлежит автобус. По версии следствия, директор нарушал трудовые права водителя и не предоставлял ему должное количество выходных дней. Вину в суде мужчина не признал, назвав ДТП несчастным случаем. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.