Глава МИД Ирана заявил о близости подписания мирного соглашения с США

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран и Вашингтон никогда не были так близки к меморандуму, как сейчас. Он призвал СМИ воздержаться от спекуляций относительно содержания документа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Исламабадский меморандум о понимании никогда не был так близок», — написал министр в соцсети X. Детали меморандума об окончании конфликта будут опубликованы в подходящее время, добавил он.

Ранее сегодня иранское агентство Mehr обнародовало проект меморандума между Ираном и США из 14 пунктов. Документ, по данным Mehr, предусматривает прекращение войны, вывод американских войск из региона, снятие санкций и разблокировку $24 млрд иранских активов в обмен на ядерные уступки Ирана.

До этого американское издание Axios сообщало, что США и Иран «согласовали текст сделки» — меморандума о взаимопонимании, однако он нуждается в окончательном утверждении. В материале отмечалось, что меморандум «удовлетворяет всем требованиям США». Как писал Bloomberg, США и Иран ведут переговоры по меморандуму через пакистанских посредников.