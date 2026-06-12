Поселок Сосновского района затопило после обильных ливней
В поселке Северный Сосновского района затопило земельные участки и подвалы жилых домов. В населенный пункт с проверкой пришли прокуратура и сотрудники МЧС РФ, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
«Прокуратурой района организована проверка соблюдения федерального законодательства, в том числе причин и условий создавшейся ситуации, приведшей к подтоплениям»,— отметили в прокуратуре.
В результате проверки прокуратура решит вопрос о принятии мер реагирования.
Как сообщал «Ъ-Южный Урал», за десять дней лета в Челябинске выпала месячная норма осадков.