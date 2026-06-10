В начале июня в Челябинске выпала почти месячная норма осадков

За десять дней на территории Челябинска выпал 51 мм осадков. Это почти месячная норма — 61 мм. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью 10 июня выпало 26,5 мм осадков. По данным мэрии, в диспетчерскую службу поступило одно обращение о подтоплении внутриквартальной территории в Ленинском районе. Для прочистки ливневых канализаций в городе задействовали семь бригад МКУ «ЭВИС».

В июне на территории Челябинской области трижды объявлялось штормовое предупреждение из-за сильного ветра и ливней.

Ольга Воробьева