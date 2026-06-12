Путин сообщил о производстве в России тяжелых дронов со спутниковым управлением

В России идет работа по производству тяжелых дронов со спутниковым управлением, сообщил президент Владимир Путин. Кроме того, продолжается создание спутниковой системы для управления дронами, добавил глава государства.

«Работа не просто налажена, она идет таким хорошим темпом и хорошим качеством. Надеюсь, что вы и на земле, что называется, в ближайшее время это почувствуете»,— сказал господин Путин на встрече со штурмовиками — участниками СВО в Кремле. Так он ответил на вопрос, возможно ли в России производить тяжелые БПЛА по аналогии с дронами ВСУ «Баба Яга», которые управляются с помощью Starlink.

В этом году в зону СВО доставят около 20 тыс. дронов с массой полезной нагрузки до 40 кг для транспортировки грузов, сообщил на встрече министр обороны России Андрей Белоусов. «Мы сейчас закроем полностью потребность штурмовых подразделений, задача такая стоит, в носимом РЭБе, наиболее эффективном, которое показало себя в боевых условиях, и по весу, и по диапазону частот»,— добавил глава Минобороны.