США и Иран обговаривают формулу мира

Иранские СМИ опубликовали меморандум об урегулировании конфликта с США. По словам Дональда Трампа, представители Вашингтона и Тегерана вскоре встретятся и поставят свои подписи в документе. Накануне американский лидер заверил, что соглашение может быть подписано уже в ближайшие дни.





Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP Фото: Julia Demaree Nikhinson, AP

В иранском МИДе подтвердили частичное согласование документа с США. Press TV передает слова представителя ведомства Эсмаила Багаи: основные разделы меморандума близки к завершению, несмотря на «противоречивые позиции Вашингтона» и «неоднократные акты агрессии». Но он опроверг предположения СМИ о завершении переговоров.

По данным агентства Tasnim, Вашингтон недавно пытался внести корректировки в предложенный Тегераном план. Однако американское давление не привело к уступкам. СМИ приводят предварительный текст документа, подчеркивая, что он еще не утвержден.

Документ предусматривает снятие морской блокады и вывод американских сил из приграничных районов в течение 30 дней, частичное размораживание иранских активов на сумму в $12 млрд и приостановку санкций на экспорт нефти. В обмен Тегеран готов начать переговоры по ядерной программе, которые должны завершиться в течение 60 дней отдельным соглашением. Также от США и их союзников ожидается представление программы восстановления Ирана объемом не менее $300 млрд. При этом вопросы иранской ракетной программы и поддержки союзных вооруженных группировок в проект меморандума не входят.

На фоне новостей стоимость нефти марки Brent впервые с апреля опускалась ниже $86 за баррель. Накануне Дональд Трамп также заявил, что обсудил договоренности с лидерами других государств. В частности, с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а также руководителями государств Персидского залива и Турции. По его словам, «весь Ближний Восток счастлив, как и страны за его пределами».

Он также заверил, что Ормузский пролив откроется, как только документы с Ираном будут подписаны. Кроме того, Тегеран возьмет на себя обязательство в рамках договоренностей с США не разрабатывать и не покупать ядерное оружие, утверждает Трамп. Сделка действительно возможна, считает руководитель Восточного культурного центра Института востоковедения РАН, доцент РГГУ Лана Раванди-Фадаи. Впрочем, по ее словам, в вопросах доверия стороны дальше друг от друга, чем когда-либо в истории:

«Обычно такие детали появляются только тогда, когда переговоры уже находятся на продвинутой стадии. Многие положения действительно перекликаются с ранними проектами, которые циркулировали: прекращение войны на всех фронтах, снятие санкций, разблокировка активов, свобода экспорта нефти. Для Ирана очень важно, чтобы не трогали его ракетную программу, потому что это бьет по суверенитету.

Вместе с тем сейчас принципиально изменился контекст. Если весной обсуждались в основном параметры возможной сделки, то сегодня речь уже о прекращении военного противостояния.

Парадокс нынешней ситуации заключается в том, что стороны одновременно стали ближе к соглашению, но они очень далеки от доверия друг к другу. Иранские представители продолжают говорить о противоречивости американских действий. В Тегеране вообще считают, что нельзя одновременно обсуждать мирное соглашение и применять военное давление».

Как утверждают СМИ, непрямые переговоры между Вашингтоном и Тегераном продолжались даже накануне, когда стороны обменивались ударами. Источники Reuters сообщают, что Иран придерживается своей позиции, настаивая, что соглашение также должно положить конец боевым действиям в Ливане, где Израиль ведет борьбу против «Хезболлы». Старший научный сотрудник института США и Канады РАН Павел Кошкин полагает, что все эти цели пока что недостижимы, а Дональд Трамп не знает, как выйти из конфликта:

«Стороны вряд ли близки к договоренностям. Все, что говорит Трамп относительно дипломатии или заключения сделки, на данный момент, мне кажется блефом, попыткой успокоить свой электорат, сторонников, купировать риски углубления раскола. Другой вопрос, что к этому уже не относятся серьезно. Минимум 37 раз он об этом говорил, это достаточно много и стало предметом анекдотов.

С другой стороны, постоянные разговоры главы Белого дома о мире, может быть, рано или поздно к чему-то приведут. Но я сомневаюсь, что на данном этапе есть какая-то почва для переговоров и соглашения. Если рационализировать действия Трампа, то он заинтересован в том, чтобы сохранить ситуацию в нынешнем состоянии минимум до выборов, до ноября. В дальнейшем не исключена либо эскалация, либо смягчение политики в отношении Тегерана.

Сейчас активно идет электоральный сезон, и ухудшение экономической ситуации может подорвать позиции республиканцев, которые зависят от президента. Его политика может стать бременем для них. Поэтому Трамп удерживает ситуацию максимально в подвешенном состоянии в надежде переждать и как минимум удержать одну из палат в Конгрессе».

По данным Reuters, Женева рассматривается как потенциальное место для заключения сделки. Ожидается, что свои подписи в документе поставят вице-президент США Джей Ди Вэнс и спикер иранского парламента Мохаммад Бакер Калибаф.

Анна Кулецкая