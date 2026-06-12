Открыт прием заявок на форум «Патриоты России» в Тюмени

Организаторы открыли до 12 июля регистрацию на всероссийский форум «Патриоты России», который будет проходить в Тюмени с 22 августа, сообщил полпред в УрФО Артем Жога в своих соцсетях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«22 августа в Тюмени мы будем говорить о самом главном — о помощи нашим бойцам, а также о поддержке ветеранов, сопровождении семей, сохранении памяти», — отметил он.

До ноября 2024 года форум имел окружной формат и носил название «Патриоты России». В марте 2026 года на пленарной сессии пятого форума в Ханты-Мансийске Артем Жога рассказал, что мероприятие меняет масштаб и название. По его словам, решение было принято в связи с поддержкой президента, который оценил «служение и вовлеченность всех людей, которые участвуют в помощи парням на фронте, мирным жителям, в обеспечении реабилитации, социализации ребят».