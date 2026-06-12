В Усть-Луге при взрыве на промышленном объекте погибли три человека

В портовом поселке Усть-Луга в Ленинградской области утром 12 июня произошел взрыв на промышленном объекте. В результате инцидента погибли три человека, пятеро получили травмы различной степени тяжести, сообщает 78.ru.

Глава администрации Кингисеппского района Виктор Толкачев подтвердил факт происшествия, но от подробных комментариев отказался. «На месте работают следственные органы», — сообщил он.

По данным 47news, взрыв произошел в порту Усть-Луги во время испытания трубы. В ней, как отмечает издание, могло сдетонировать содержимое. О какой трубе идет речь, неясно. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.