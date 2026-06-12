Две пропрезидентские партии Казахстана объединились перед выборами

Правящая партия Казахстана «Аманат» объявила о слиянии с пропрезидентской партией «Адилет». Объединение пройдет в преддверии парламентских выборов, которые состоятся после вступления в силу новой конституции.

Как заявила депутат Унзила Шапак, решение объединить партии продиктовано необходимостью ставить «интересы нации выше политических разногласий». Этот шаг, по его словам, представляет собой «наращивание потенциала политических сил, служащих интересам общества и государства», передает Reuters.

Слияние происходит во время реформы политической системы Казахстана. В марте в стране приняли новую конституцию. Она сокращает число палат парламента с двух до одной, уменьшает количество депутатов и воссоздает должность вице-президента.

Согласно новой конституции, парламент прекращает полномочия с 1 июля. Президент Касым-Жомарт Токаев должен объявить дату выборов в течение месяца, а сама процедура пройдет в двухмесячный срок после вступления конституции в силу (также с 1 июля). Полномочия Касым-Жомарта Токаева истекают в 2029 году.