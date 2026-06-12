Число сбитых на подлете к Москве беспилотников выросло до 16

Силы ПВО сбили еще два беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Общее число сбитых БПЛА за сутки выросло до 16.

«Два БПЛА уничтожены средствами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщается в канале Сергея Собянина в мессенджере «Макс».

О первых семи сбитых БПЛА глава города сообщил в 06:29 мск. Всего за ночь, как сообщило Минобороны России, средства ПВО сбили над регионами России 231 беспилотник. В их числе — БПЛА, сбитые над Московским регионом.