В Тюмень прибыл фестивальный «Театральный поезд»

Праздничный состав «Театральный поезд» прибыл в Тюмень — в городе он пробудет два дня: 12 и 13 июня, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Всероссийский проект в формате большого гастрольного тура по железной дороге посвящен 150-летию Союза театральных деятелей России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: кадр из видео пресс-службы СвЖД Фото: кадр из видео пресс-службы СвЖД

На перроне встретили артистов из Омска и Новосибирска. Местные творческие коллективы танцевали, пели и даже ходили на ходулях. На вокзале открылась фотовыставка, посвященная театральному искусству. Кроме того, на площадках Тюмени пройдут спектакли, мастер-классы и творческие встречи.

Театральный фестиваль в Тюмени завершится 13 июня большим концертом на перроне железнодорожного вокзала. Он начнется в 18:00, посетить его можно будет бесплатно.

РЖД организовала два маршрута: восточный — от Владивостока до Москвы, и южный — от Севастополя до столицы. Восточный состав отправился из Владивостока 12 мая: на СвЖД он также посетит Екатеринбург 18-19 июня и Пермь 20-21 июня. За 50 дней он сделает 23 остановки в разных регионах России и завершит путь 30 июня на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал. Всего в проекте участвуют 115 театров, которые представят более 280 спектаклей.

Ирина Пичурина