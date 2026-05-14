Тюмень и Екатеринбург в июне посетит «Театральный поезд» с фестивалем

В июне «Театральный поезд» со спектаклями посетит уральские города —Тюмень, Екатеринбург, а также Пермь, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД).

Тюмень примет театралов 12-13 июня, Екатеринбург — 18-19 июня, Пермь — 20-21 июня. В каждом из этих городов пройдут двухдневные фестивали с участием театральных коллективов, а также мастер-классы и встречи с творческими деятелями.

РЖД организовала два маршрута: восточный — от Владивостока до Москвы, и южный — от Севастополя до столицы. Восточный состав отправился из Владивостока 12 мая: за 50 дней он преодолеет 14,3 тыс. км, сделав 23 остановки на БАМе, Транссибе, в регионах Сибири, Урала, на Севере и в Центральной России. Поезд южного маршрута отправится из Севастополя 27 мая. За 35 дней он проедет 6,8 тыс. км и сделает 17 остановок в городах Юга и Центральной части России.

Оба состава завершат путешествие 30 июня на Киевском вокзале Москвы, где состоится большой праздничный финал. Всего в проекте участвуют 115 театров, которые представят более 280 спектаклей.

Ирина Пичурина