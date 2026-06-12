В свердловском заксобрании обсудили проблемы бизнеса по инициативе ЛДПР

Руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании Свердловской области Александр Каптюг собрал в региональном парламенте представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) для поиска решения актуальных проблем бизнеса на Среднем Урале. Участники встречи рассказали лидеру свердловских либерал-демократов об увеличении налогов в десятки раз, отсутствии грантовой поддержки и состоянии, близкому к «выживанию».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Каптюг (в центре) обсудил проблемы бизнеса с представителями МСП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Александр Каптюг (в центре) обсудил проблемы бизнеса с представителями МСП

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Директор управляющей компании «Контрактор» Александр Смолин заявил, что власти должны услышать предложения от более 220 тыс. представителей МСП и свыше 520 тыс. самозанятых на Среднем Урале. Среди них он назвал снижение налогов и тарифов, обеспечение стабильности и понятности законодательства, повышение доступности кредитов и введение новых мер по привлечению кадров. Александр Смолин предостерег, что в противном случае в регионе начнется снижение количества производств, в том числе создающих уникальную продукцию.

«Частный пример — предприятие из поселка Октябрьский выпускает компоненты для систем взятия венозной крови, которые больше в РФ никто не производит. Ключевая проблема — высокая себестоимость из-за цены одного кВт.ч электроэнергии в 12,6 руб. В Китае она в 10 раз меньше для предпринимателей»,— подчеркнул он.

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Его поддержал президент Уральской ассоциации литейщиков Анатолий Филиппенков, отметив, что 70% всех прорывных технологий в мире созданы не в крупном, а в малом бизнесе. «Владимир Путин говорит, что самая лучшая в мире экономика у Китая. Там малый бизнес имеет налоговые льготы, инвестиции от государства, а когда кризис — снижение налогов. Это ценный опыт, и нам надо равняться»,— призвал доктор технических наук.

Директор «Академии образования и бизнеса» Юлия Веде добавила, что государство должно усилить грантовую поддержку субъектов МСП. По ее словам, в 2023 году она получила 500 тыс. руб. на развитие онлайн-школы по подготовке детей к экзаменам и за три года увеличила свой доход с 3 млн до 30 млн руб. «Все благодаря той маленькой сумме, которую я получила в качестве поддержки от государства. Эти 500 тыс. руб. позволили увеличить доходы в 10 раз и объем налоговых отчислений с 180 тыс. до 1,8 млн руб.»,— пояснила она, подчеркнув, что средства должны получать бизнесы, которые «уже зарекомендовали себя».

К ней присоединилась глава креативного агентства «Зефир», руководитель движения «Женщины — лидеры Урала» Елена Рудакова, подчеркнув, что государство должно сделать акцент на поддержку женщин в бизнесе, число которых среди субъектов МСП в Свердловской области составляет 43%. «Женский бизнес — это всегда про добрые дела. Он помогает решить проблемы, которые власть не может решить быстро»,— сказала предприниматель.

Она пояснила, что когда государственные поликлиники не справляются с работой, то женщины-врачи открывают частные медицинские центры, когда школы не могут организовать кружки для детей — женщины ИП открывают центры дополнительного образования. «Женские предприятия чаще берут на работу матерей в декрете, людей с ограниченными возможностями и подростков. Результат — меньше обращений в службу занятости и меньше социальных конфликтов»,— отметила Елена Рудакова.

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О необходимости снижения налогов в скором времени заявила и директор сети салонов красоты «Времена года» Юлия Силина, пояснив, что из-за нынешних условий в Свердловской области число салонов парикмахерских снизилось с 3 818 до 3 652 за первые три месяца 2026 года. «Это падение на 4,35% только за квартал. Если раньше предприниматель платил за патент примерно 100 тыс. руб. в год, то теперь при таких же условиях он должен заплатить уже 2,2 млн руб. Налог поднялся в 22 раза. Мы все понимаем, но многие салоны не выдерживают этой нагрузки и закрываются»,— подчеркнула предприниматель.

Юлия Силина признала, что государство уже отреагировало на проблему и планирует отказаться от снижения лимита с 20 млн до 15 млн руб., после преодоления которого предприниматели обязаны платить НДС (полную ставку 22% с вычетами или льготную 5–7% без вычетов). «Это шаг навстречу бизнесу, но ситуация изменится не сильно. Послабление коснется только самых маленьких микропредприятий. А остальной малый бизнес будет опять на грани выживания»,— предостерегла она.

Руководитель комитета по банкам Союза малого и среднего бизнеса Свердловской области Эдуард Просвирнин добавил, что для улучшения ситуации государству необходимо закрыть «ключевую потребность предпринимателей в льготных кредитах». «Согласно данным Сбербанка, кредитный портфель достиг 14 трлн руб., и его годовой рост замедлился. Закредитованный бизнес перешел с роста на стратегию выживания и обслуживания текущего долга»,— сказал он.

В конце обсуждения руководитель фракции ЛДПР Александр Каптюг заявил, что все названные предпринимателями факторы «уничтожают бизнес в Свердловской области». «Можно положить деньги в банк на депозиты, и зарабатывать в разы больше, чем вкалываться в развитие своего производства. И таких случаев становится больше, что наносит огромный ущерб экономике»,— подчеркнул он.

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Глава либерал-демократов отметил, что ЛДПР привлечет к решению вопросов уполномоченного по защите прав предпринимателей на Среднем Урале Елену Артюх и разработает законопроекты с другими партиями по устранению «всех барьеров для бизнеса».

Экс-кандидат в мэры Екатеринбурга от ЛДПР, предприниматель, участник СВО Владимир Кузнецов призвал самих бизнесменов вступать в координационные советы всех 94 муниципалитетов Свердловской области, на которых обсуждаются стратегии развития территорий. «Единственное, на чем держатся многие районы — это малый бизнес. В их советах категорически не хватает опытных людей, они плюхаются и стоят на месте. Идите туда, ведите реальных предпринимателей, которым нужна поддержка и добивайтесь ее, и мы вам поможем»,— добавил он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Владимир Кузнецов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее, в марте, помочь уральским предпринимателям и убедить правительство РФ принять нужные для них решения также пообещал председатель ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий во время визита в Екатеринбург. На встрече со свердловскими представителями МСП политик подчеркнул, что страна «переживает непростой период», в связи с чем «нужно подходить к сокращению серьезных налогов». «Надо смотреть, чем помочь производственным коллективам, работать над тем, чтобы приходило молодое подготовленное пополнение»,— сказал тогда Леонид Слуцкий.

Подробнее о видении ЛДПР России будущего — в материале «Ъ-Урал».

Василий Алексеев