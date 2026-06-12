Зарубежные СМИ: Как Илон Маск стал триллионером?

Илон Маск стал первым триллионером в истории, но есть нюанс. 11 июня SpaceX привлекла $75 млрд в ходе IPO, а на бирже NASDAQ торги начнутся на следующий день. Согласно пресс-релизу, компания Маска разместила больше 0,5 млрд акций по цене $135 за штуку. Учитывая долю бизнесмена в SpaceX и стоимость других его активов, оценка состояния Маска дошла до $1 трлн. Но ведущие мировые СМИ подчеркивают, что речь идет о так называемом богатстве на бумаге, и оно воплотится в жизнь, только если инвесторы поверят в будущее проектов Маска. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Daniel Cole / Reuters Фото: Daniel Cole / Reuters

11 июня в ходе первичного публичного размещения SpaceX привлекла рекордные $75 млрд, а начальная оценка стоимости компании — $1,7 трлн. Спрос на акции более чем в четыре раза превысил предложение. По данным Reuters, большая часть состояния Илона Маска, а именно $866 млрд — в компании SpaceX. Вместе с Tesla и остальными активами он станет триллионером к моменту начала торгов уже 12 июня.

Впрочем, The Washington Post предлагает не забегать так далеко вперед. Как объясняет газета, SpaceX предоставила Маску крупные пакеты акций, которые окупятся только в том случае, если он добьется своих амбициозных целей, в частности, колонизирует Марс. Без этих бумаг Маск все еще миллиардер.

Но в любом случае стоимость принадлежащих Илону Маску активов Tesla и SpaceX более чем в десять раз превышает состояние Билла Гейтса, добавляет газета. Богатство предпринимателя также сопоставимо с совокупным состоянием четырех следующих за ним миллиардеров — Ларри Пейджа, Сергея Брина, Джеффа Безоса и Ларри Эллисона.

При этом SpaceX подошла к IPO с накопленными убытками, связанными прежде всего со ставкой на искусственный интеллект, а основной источник дохода для корпорации — спутниковый интернет Starlink. Ранее компания публиковала финансовые отчеты. Из них следует, что в первом квартале выручка достигла $4,7 млрд, но чистый убыток оказался лишь немногим меньше этой суммы. За весь прошлый год убыток компании составил почти $5 млрд при выручке в $18,7 млрд.

Bloomberg отмечает, что вслед за SpaceX на биржу уже в этом году могут выйти разработчики ИИ-моделей Anthropic и OpenAI. Их рыночная стоимость, по оценкам аналитиков, также способна превысить $1 трлн. Поэтому дебют SpaceX на бирже станет своего рода проверкой аппетита инвесторов к компаниям, связанным с ИИ: за динамикой акций будут внимательно следить не только трейдеры с Уолл-стрит, но и венчурные инвесторы Кремниевой долины.

Как добавляет The Wall Street Journal, IPO SpaceX с самого начала проходит не по канонам. Вместо того чтобы обсуждать с инвесторами ценовой диапазон и корректировать его в зависимости от спроса, компания сразу объявила фиксированную цену в $135 за акцию. Такой подход спас от излишнего ажиотажа, однако лишил важного механизма — определения справедливой цены через спрос инвесторов. И первые торги покажут, ждет ли Маска успех или провал.

Если акции резко вырастут в цене, критики отметят, что компания продешевила и оставила на столе миллиарды долларов. Если же бумаги покажут слабую динамику или начнут дешеветь, это станет поводом для обвинений в том, что SpaceX и ее консультанты переоценили интерес инвесторов.