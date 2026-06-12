Пашинян поздравил Путина с Днем России

Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание президенту России Владимиру Путину по случаю государственного праздника — Дня России. Текст обращения опубликовала пресс-служба правительства Армении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В послании Никол Пашинян отметил, что этот праздник олицетворяет ответственность граждан России за будущее своей страны, а также стремление российского народа к самостоятельному выбору пути развития государства. Он пожелал Владимиру Путину благополучия и успехов в государственной деятельности, а российскому народу — всех благ и процветания.

«Убежден, что многогранные связи народов Республики Армения и Российской Федерации, а также обоюдная готовность к открытому и конструктивному диалогу, основанному на уважении суверенитета и государственных интересов друг друга, будут и дальше способствовать укреплению взаимодействия и использованию всего спектра возможностей сотрудничества между нашими странами», — отмечается в послании господина Пашиняна.