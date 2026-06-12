«Сильная Армения» подала в ЦИК заявление об аннулировании результатов выборов

Представители блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна подали в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление об аннулировании итогов прошедших выборов в парламент Армении, сообщает ТАСС.

По словам члена блока Арама Вардеваняна, обращение касается не только нарушений в день голосования, но и в целом — «в связи с выборами, которые начались фактически 7 февраля», отметил политик. Он заявил, что «даже по оценке БДИПЧ ОБСЕ эти выборы по сравнению с выборами 2021 года прошли хуже». Господин Вардеванян также назвал заявление в ЦИК «необходимостью», поскольку позже при обращении в Конституционный суд ведомство может «спекулировать фактом» отсутствия документа.

«Сильная Армения» утверждает, что около 100 тыс. голосов внесли в систему механически без электронной верификации. По мнению представителей блока, в реальности партия «Гражданский договор» премьер-министра Никола Пашиняна получила не более 43-44% голосов, а значит, не может единолично формировать правительство.

Парламентские выборы в Армении прошли 7 июня. Партия премьер-министра Армении Никола Пашиняна получила 49,8% голосов, блок «Сильная Армения» бизнесмена Самвела Карапетяна — 23,3%. Партия «Процветающая Армения» Гарика Царукяна не прошла в парламент, так как получила 3,9% при необходимых 4%. Вчера ЦИК Армении аннулировал результаты выборов на двух участках, поскольку около 480 военных проголосовали на них после закрытия. Окончательные результаты парламентских выборов ЦИК представит 14 июня.