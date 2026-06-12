Первые матчи чемпионата мира по футболу были сыграны в Мексике. Открытие турнира состоялось на знаменитом стадионе «Ацтека», где сборная страны-хозяйки обыграла команду ЮАР 2:0. Во второй встрече, стартовый свисток которой прозвучал в 5 утра мск, команда Южной Кореи взяла верх над чехами 2:1. За развитием событий следил спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов

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Перед тем как на поле появились футболисты, болельщики посмотрели церемонию открытия, скромненькую, но красочную. В программе было немало латиноамериканских рок- и поп-звезд. Конечно, пела Шакира, королева футбольных гимнов. Главный трек турнира, который она исполнила вместе с нигерийским музыкантом Burna Boy, звучал зажигательно.

Даже гимны стран, которые исполнялись вживую, стали частью шоу. Ну а что касается самой игры Мексика—ЮАР, то здесь все сразу пошло по сценарию, который предсказывали эксперты и букмекеры. В «Лиге ставок», например, разница в коэффициентах была очень серьезной: 1,5 на победу хозяев и выше 8 — на южноафриканцев. Так что первый гол в исполнении Мексики никого не удивил.

Но все-таки без неожиданностей не обошлось. Нет, сборная ЮАР не смогла перевернуть игру. Более того, Мексика забила второй мяч. Так что те клиенты «Лиги ставок», которые заключали пари на успех хозяев, свое взяли. Только вот арбитр начал раздавать красные карточки фактически направо и налево. У южноафриканцев поле покинули два игрока, а у Мексики — один. Три красные карточки в матче открытия, такого в истории чемпионатов еще не было, отметил комментатор Михаил Моссаковский:

«Это точно впервые! Сесара Монтеса, защитника сборной Мексики, вице-капитана, начинавшего с капитанской повязкой, игрока московского "Локомотива", судья удаляет за фол против Хулисо Мудау».

Во втором матче, где играли сборные Южной Кореи и Чехии, подобного рода рекордов, к счастью, не случилось, хотя скорости были выше. Корейцы начали очень бодро, владели инициативой. Заметно, что они готовы к мексиканскому высокогорью. Букмекеры считали, что шансов на победу у Кореи чуть больше. В «Лиге ставок» коэффициент на их успех был 2,65, а на чехов — 2,8.

Футбольный эксперт Владислав Радимов четко и лаконично объяснил, почему считает фаворитами именно корейцев:

«Сборная Кореи посильнее. Это дисциплина — раз, это физическая подготовка, ну и мастерства там тоже должно хватать».

Кроме того, корейцы показали, что и с характером у них все в полном порядке. Пропустив гол во втором тайме, они не только отыгрались, но и смогли взять верх 2:1.

12 июня футбольные матчи продолжатся. В 10 вечера в дело вступит еще одна сборная хозяйка чемпионата — Канада, которая встречается с Боснией и Герцеговиной. Букмекеры, конечно, видят явными фаворитами хозяев. В «Лиге ставок» коэффициент на их успех 1,83, а на боснийцев — 4,6. Но стоит сделать акцент на один факт: сборная Боснии и Герцеговины не проигрывает на выезде уже шесть матчей.

Очень похожий расклад перед матчем США—Парагвай, который начнется в 4.00. Здесь коэффициент на успех американцев в «Лиге ставок» даже чуть выше — 1,92. Гранды же вступают в дело позже. В ночь с 13-го на 14-е июня стоит обратить внимание на встречу Бразилия—Марокко. А в воскресенье вечером смотрим игру Нидерланды—Япония.

Владимир Осипов