Цена на нефть Brent впервые с марта упала ниже $86 за баррель

Цена североморской нефти марки Brent опустилась ниже $86 за баррель впервые за три месяца, следует из данных торгов. Это произошло из-за опасений по спросу и макроэкономической статистики из США. В целом мировые цены на нефть ускорили 12 июня, превысив 5%.

По состоянию на 11:31 мск августовские фьючерсы на марку Brent дешевели на 4,98%, до $85,98. За несколько минут до этого стоимость барреля опускалась до $85,85. Цена июльских фьючерсов на американскую WTI снизилась на 5,03%, составив $83,3.

Падение ускорилось после выхода данных о запасах сырья в США, которые превысили прогнозы аналитиков. Дополнительным фактором стало укрепление доллара и сигналы ФРС о возможном сохранении высоких ставок.