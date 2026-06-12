Добавки подлили в напитки

Протеиновый чай, кофе и какао в трендах московских кофеен. В соцсетях публикуют подборки функциональных напитков с полезными добавками. Заведения обещают оздоравливающий эффект, даже если в составе шоколад и сливки. Стоят такие напитки примерно на треть дороже классических. Есть ли спрос на авторскую кофейную карту? И можно ли на ней заработать?



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В кафе PopMeal предлагают церемониальный японский жареный чай-латте на основе овсяного молока с добавлением каннабидиола для снижения тревожности и напряжения. Стоимость напитка — 690 руб. В кофейне «Зацепи» функциональный напиток с коллагеном продается за 560 руб. Милкшейки и какао, в каждом стакане которого от 20 до 30 гр. белка, также есть в меню других модных гастропроектов. Заигрывание с ЗОЖ тематикой — выгодный бизнес, говорит ресторатор Сергей Миронов:

«Ничего особо полезного тут нет, но это тренд. Пока он заходит, все пытаются что-то на этом заработать.

И, конечно, это маркетинг: фото в соцсети, отметка мест — все это дополнительно работает. Вообще любой тренд, который залетает, самые гибкие тут же подхватывают, и потом, когда он заканчивается, спокойненько все это убирают. Это нормальная тенденция для нашего рынка. Через какое-то время пойдет критика, что там сахар, кофе, все на свете, а значит, это не особо полезно. Но пока это работает».

В кофейне «Дринкит» можно заказать готовые протеиновые напитки или добавить белок практически в любой кофе на свой вкус. Классический латте здесь стоит 285 руб., латте «Ваниль с протеином» — уже 405 руб. Правда, как рассказали “Ъ FM” представители бренда, протеиновые напитки обеспечивают всего 1% выручки.

Попробовать модную новинку захотят многие, а вот стать постоянным покупателем более дорогих позиций — вряд ли, считает основатель сети кофеен «Бабушка Бобра» Иван Игонин:

«У нас в меню таких напитков нет. Я знаю, что самые разные ингредиенты добавляют в напитки, что-то диковинное. Вообще тенденция такая, что отказываются от сиропов, чего-то искусственного, приходят к более натуральному. И чем необычнее ингредиент, тем лучше.

Многое зависит от локации, от того, где конкретно находится кофейня и кто ее целевая аудитория. Если это центр, то с большой вероятностью люди готовы платить больше за напиток стандартного объема. Если речь про спальные районы, то, по моим наблюдениям, люди остро воспринимают повышение цен».

Спирулину, которую часто добавляют в такие напитки, эксперты по питанию называют хорошим источником белка и микроэлементов. Однако в холодной матче на кокосовом молоке с нежным вкусом пломбира, спирулиной и магнием L-треонатом от Surf Coffee, например, в КБЖУ на 100 гр. продукта белка не более 1,5 гр.

В биологически активных добавках должны разбираться специалисты, потому что у того же магния эффект зависит не только от формы, но и от состояния нервной системы потребителя, так что вместо расслабления можно получить тремор, подчеркнула нутрициолог Алена Степанова:

«Они молодцы, что подхватывают эту волну, и, соответственно, зарабатывают. Ведь, как говорится, зачем продавать то, что не продается? Там очень хорошая маржа получается. Я сама была производственником и ресторанным работником, поэтому знаю, как это все работает.

Это могло бы быть даже где-то и хорошо, но мы не знаем, какое именно сырье используется. Что-то мне подсказывает, что очень дешевое. Одно дело, например, когда мы купили протеин, и уверены в том, что пьем. Другое — нам в кофе положили какой-то протеин, либо коллаген непонятного производства. Особенно то, что продается на маркетплейсах, это просто ужас, это вообще никак не контролируется и производится черти из чего».

Функциональный ягодный напиток с коллагеном или какао с протеином, вероятно, не принесет вреда, говорят нутрициологи, но и пользы от них ждать не стоит. А вот красивые фото в соцсетях обеспечены.

Юлия Савина