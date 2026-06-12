Пострадавшим от атаки БПЛА в Нижнекамске выплатят компенсации

Выплаты пострадавшим в результате утренней атаки беспилотника на жилой дом в Нижнекамске будут произведены в соответствии с действующим законодательством. Об этом сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев.

После атаки в пункте временного размещения находятся более 20 человек.

По словам господина Беляева, сейчас эвакуированные жители размещены в лагере «Алмаш», где их обеспечили горячим питанием, питьевой водой и медицинской помощью. С завтрашнего дня нуждающихся планируют перевести в гостиницу до полного восстановления дома.

Ранее сообщалось, что в Нижнекамскую центральную районную многопрофильную больницу госпитализированы четыре человека.

Анна Кайдалова