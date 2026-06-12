В Китае задержали ученого из США по обвинению в шпионаже

В Китае задержали гражданина США У Мин Зина по подозрению в шпионаже и угрозе национальной безопасности. Об этом сообщила официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь на брифинге, передает Reuters.

Госпожа Цзянь подтвердила задержание, отвечая на вопрос журналистов, касающийся публикации New York Times о том, что господин Зин исчез в городе Куньмин на юго-западе Китая на прошлой неделе. Власти КНР уведомили о мере принуждения генеральное консульство США в южнокитайском городе Гуанчжоу, добавила представитель МИДа.

11 июня New York Times со ссылкой на источники сообщала, что китайские власти задержали основателя Института стратегии и политики Мьянмы, гражданина США У Мин Зина по обвинению в угрозе национальной безопасности. Он исчез 3 июня в Куньмине — столице провинции Юньнань, граничащей с Мьянмой.