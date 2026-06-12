НАТО объявило о сокращении миротворческого контингента в Косове

Североатлантический альянс принял решение о постепенном сокращении численности миротворческой миссии KFOR в Косове. В случае ухудшения обстановки решение о выводе сил может быть пересмотрено. KFOR дислоцируется в Косове с 1999 года на основе мандата ООН.

Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич заявил, что местные структуры стали более дееспособными. «Текущие условия дают возможность оптимизировать численность и структуру KFOR», — пояснил он (цитата по пресс-релизу НАТО).

Сокращение будет происходить поэтапно во время ротации войск. Миссия растянется на весь 2027 год. Решение о сворачивании присутствия стало продолжением шагов, предпринятых в январе 2026 года, когда альянс прекратил развертывание резервных сил в Косове после более чем двух лет непрерывных ротаций.