Александр Шуваев: «Белгородцы стойко защищают свою Родину»

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев в интервью ГТРК «Белгород» рассказал, что уже успел посетить несколько муниципальных округов. Глава региона признался, что в ходе визитов отметил для себя главное — мужество и стойкость людей. По словам врио губернатора, «это — в генах».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Александра Шуваева Фото: Telegram-канал Александра Шуваева

Господин Шуваев в ходе интервью также подчеркнул, что большое внимание уделяет вопросам социальной сферы — образования и здравоохранения.

«Основа — это, наверное, "Прошкола", которая будет открыта уже к учебному году. Побеседовали с председателем Центрального Черноземного банка, который финансирует это направление, пообещали все это сделать в короткие сроки. И в 2029 году тоже будет сдана еще одна наша "Прошкола"»,— заявил Александр Шуваев.

По словам главы региона, он также успел побывать в нескольких детских садах, где идет целенаправленная подготовка детей к профессиональному развитию в сфере АПК. Кадровая политика в отрасли, как отметил господин Шуваев, выстраивается уже от детсада через классы средних образовательных учреждений.

Врио главы региона также назвал главную задачу региональных властей — «поддержку людей в непростых условиях. И не просто формальные ответы, а конкретные решения и сроки их выполнения».

«Ъ-Черноземье» сегодня также писал, что в ходе рабочей встречи с министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко Александр Шуваев, среди прочего, поднял вопрос об обеспечении льготными лекарствами.

Денис Данилов