В Таиланде умерла принцесса Баджаракитьяба

В Таиланде умерла старшая дочь короля Маха Вачиралонгкорна принцесса Баджракитиябха Нарендира Дебьявати, известная как принцесса Па. Ей было 47 лет. В декабре 2022 года она потеряла сознание во время поездки в один из национальных парков страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Sakchai Lalit / AP, AP Фото: Sakchai Lalit / AP, AP

Принцесса умерла вечером 11 июня в больнице Бангкока. Премьер-министр страны Анутин Чарнвиракул в телеобращении назвал покойную «гордостью Таиланда». «Ее приверженность построению общества доброты, справедливости и равенства навсегда останется нравственным наследием для нации», — заявил глава правительства.

Принцесса Па пользовалась популярностью среди тайцев благодаря проектам по реформированию системы правосудия и общественной работе. Особую известность получила ее кампания Kamlangjai («Вдохновение»), направленная на реабилитацию заключенных женщин перед их освобождением.

Баджаракитьяба родилась 7 декабря 1978 года. Получила юридическое образование в Корнелльском университете (США). Работала в постоянном представительстве Таиланда при ООН в Нью-Йорке. В 2017 году ее назначили послом доброй воли Управления ООН по наркотикам и преступности. Благодаря усилиям принцессы в 2010 году Генеральная Ассамблея ООН приняла «Бангкокские правила», регламентирующие условия содержания женщин в тюрьмах.