Филиппины сочли санкции Китая против главы Минобороны «политическим запугиванием»

Вооруженные силы Филиппин назвали санкции Китая против министра обороны страны Гилберто Теодоро и его семьи необоснованными и односторонними, сообщает Reuters. Ведомство выразило «абсолютную солидарность» с господином Теодоро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро

Фото: Caroline Chia / Reuters Министр обороны Филиппин Гилберто Теодоро

Фото: Caroline Chia / Reuters

Военный представитель по Южно-Китайскому морю контр-адмирал Рой Тринидад заявил, что введенные ограничения представляют собой «явную попытку политического запугивания» и не помешают военным выполнять свой конституционный долг.

Глава МИД Филиппин Мария Тереза Лазаро заявила, что страна будет добиваться обсуждения с китайскими властями санкций, введенных против министра обороны Филиппин. Введение санкций — суверенное право Китая, однако Филиппины считают такой подход неверным и предпочитают дипломатию, добавила госпожа Лазаро.

Китай ввел санкции в отношении главы министерства обороны Филиппин Гилберто Теодоро. Причиной санкций в МИД КНР назвали «ошибочные заявления», которые наносили «ущерб законным интересам Китая» и «подрывали отношения между двумя странами». Отношения Китая и Филиппин усугубились из-за территориальных споров в Южно-Китайском море. В начале июня Пекин раскритиковал заявления господина Теодоро о том, что Филиппины по-прежнему находятся под «серьезной угрозой как в территориальном, так и в политическом плане со стороны Китая».