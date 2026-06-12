В Белгородской области один человек погиб и 16 пострадали при ударах БПЛА

В Белгородской области за прошедшие сутки при ударах беспилотников один человек погиб, 16 получили ранения. Об этом рассказал врио губернатора региона Александр Шуваев в Telegram.

Одна женщина погибла в Шебекинском округе. При ударах пострадали жители Белгородского, Ракитянского и Шебекинского округов, среди них — двое детей. Одиннадцать мирных жителей госпитализировали, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, сообщил врио губернатора.

За прошедшие сутки силы ПВО сбили над Белгородской областью 78 беспилотников. Сообщается также о семикратном применении реактивных систем залпового огня и артиллерии. За ночь средства ПВО уничтожили 231 БПЛА над 16 регионами России и Азовским морем.