Над Саратовской и Астраханской областями сбили БПЛА
В Саратовской и Астраханской областях ночью 12 июня уничтожили беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Всего в РФ сбит 231 беспилотник
Фото: ИА "Общественное мнение", Общественное мнение
Сколько точно сбито БПЛА над территориями двух регионов — не сообщается. Всего в РФ уничтожен за ночь 231 беспилотник.
Ночью также объявляли опасность БПЛА в Пензенской области. В аэропортах Волгограда, Пензы и Саратова вводились ограничения на полеты примерно на два часа.