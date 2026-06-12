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Над Саратовской и Астраханской областями сбили БПЛА

В Саратовской и Астраханской областях ночью 12 июня уничтожили беспилотники. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Всего в РФ сбит 231 беспилотник

Всего в РФ сбит 231 беспилотник

Фото: ИА "Общественное мнение", Общественное мнение

Всего в РФ сбит 231 беспилотник

Фото: ИА "Общественное мнение", Общественное мнение

Сколько точно сбито БПЛА над территориями двух регионов — не сообщается. Всего в РФ уничтожен за ночь 231 беспилотник.

Ночью также объявляли опасность БПЛА в Пензенской области. В аэропортах Волгограда, Пензы и Саратова вводились ограничения на полеты примерно на два часа.

Ольга Симонова